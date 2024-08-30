Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Запад от отчаяния применит ядерное оружие на Украине

Запад может от отчаяния применить ядерное оружие на Украине, так как исчерпал все имеющиеся у него способы повлиять на ход конфликта. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

«Вашингтону, НАТО и президенту Украины Владимиру Зеленскому приходится мириться с унизительным отступлением на поле боя. Последнее, что Запад еще не применял, — это ядерное оружие», — отметил эксперт.

По мнению Макговерна, Москва готова ответить на такой удар, но не будет применять оружие массового поражения первой. Он подчеркнул, что, в отличие от стран Запада, «у нее нет необходимости этого делать», так как Россия и так побеждает в конфликте.

Ранее Макговерн заявил, что победа России в спецоперации неизбежна, поскольку Российская армия уже очень близко подошла к реке Днепр и может перейти ее в случае необходимости. Эксперт подчеркнул, что преимущество Москвы закрепляется еще и из-за того, что Киев теряет свои лучшие войска в Курской области.