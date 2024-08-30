В ВСУ пожаловались на ситуацию на покровском направлении

Командир ВСУ описал ситуацию на покровском направлении словами «мы страдаем»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) жалуются на обстановку на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом The Guardian рассказал неназванный командир украинской армии.

Он описал ситуацию на данном участке фронта словами «мы страдаем».

«Ситуация очень плохая, и она быстро ухудшалась», — объяснил собеседник издания.

Ранее боец 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ выразил мнение, что оборона Покровска падет гораздо быстрее, чем Бахмута. По словам украинского военнослужащего, он никогда не видел столь стремительного наступления, какое демонстрирует армия России.

Как сообщала депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, в парламенте страны отказались обсуждать проблемы ВСУ на покровском направлении. Она рассказала, что на соответствующий вопрос никто из нардепов не отреагировал, некоторые даже отключились от проходившего онлайн заседания.