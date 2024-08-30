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19:52, 30 августа 2024Культура

Вайнона Райдер стала жертвой сексуальных домогательств

Актриса Вайнона Райдер заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса Вайнона Райдер заявила о домогательствах со стороны коллег. Об этом она рассказала в интервью изданию Esquire.

По словам звезды фильмов «Чужой» и «Битлджус», в начале карьеры она чувствовала, что находится в негласном черном списке Miramax из‑за неприятной встречи с Харви Вайнштейном, однако сам он никогда не домогался ее. Впрочем, как сообщила Вайнона, она стала жертвой харассмента от других коллег, чьи имена предпочла не раскрывать.

«У меня была пара ситуаций с несколькими людьми, которые откровенно сексуально домогались. Это не было нападением, но это было дико. Я действительно могу понять, через что прошли жертвы Вайнштейна», — заявила Райдер.

Ранее стало известно, что актриса тяжело переживала расставание с коллегой по фильму «Эдвард руки-ножницы» Джонни Деппом.

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      Андрей Шеньшаков
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