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10:19, 30 августа 2024Ценности

Возлюбленная Тимати снялась в купальнике на отдыхе

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в цветном купальнике

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя разместила ролик, в котором предстала на пляже в цветном раздельном комплекте, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом она продемонстрировала подтянутое тело и плоский живот. Кроме того, манекенщица распустила влажные от воды волосы.

Ранее в августе возлюбленная Тимати показала фигуру в мини-шортах. Так, звезда снялась в лиловом наряде отечественного бренда нижнего белья, пляжной и спортивной одежды Lavarice.

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      Екатерина Ештокина
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