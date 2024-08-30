Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:24, 30 августа 2024Забота о себе

Врач призвал всегда мыть руки после туалета ради защиты от опасного паразита

Врач Гали призвал всегда мыть руки после туалета, чтобы не заразиться паразитами

Фото: Freepik

Врач отделения неотложной помощи Сэм Гали призвал всегда мыть руки ради защиты от опасного паразита. Фото тела человека, зараженного цистицеркозом, врач опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

В видео Гали показал рентгеновский снимок, на котором тело человека словно пронизано десятками вкраплений, и объяснил, что у пациента выявили цистицеркоз, возникающий после проглатывания яиц ленточного червя. Паразиты, по словам Гали, могут попасть в организм с зараженной пищей или водой.

Однако заразиться им можно и от человека, который не моет руки как следует после посещения туалета, поскольку яйца передаются через человеческие фекалии, предупредил врач. Проглоченные яйца превращаются в личинки, которые быстро проникают под кожу, в мягкие ткани организма, глаза и даже мозг.

Заболевание может протекать бессимптомно несколько лет, затем появляются хроническая головная боль, слепота, припадки, гидроцефалия, менингит, перечислил Гали. И в некоторых случаях тяжелые осложнения после заражения паразитами могут стать для человека фатальными, подытожил специалист.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
«Наши старые друзья глисты» Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
«Наши старые друзья глисты»Они заражают себя вирусами, бактериями и паразитами. Все ради науки
7 июля 2018

Ранее дерматолог Наталия Жовтан предупредила о невидимых глазу паразитах на коже. По ее словам, на коже могут жить микроскопические вши и клещи.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

      Стал известен возможный срок пятого полета Starship

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      Россиянам предложили авиабилеты на популярный курорт Азии по сниженным ценам

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Россиянки ринулись скупать «Виагру»

      РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

      В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

      Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

      Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше