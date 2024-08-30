Врач призвал всегда мыть руки после туалета ради защиты от опасного паразита

Врач Гали призвал всегда мыть руки после туалета, чтобы не заразиться паразитами

Врач отделения неотложной помощи Сэм Гали призвал всегда мыть руки ради защиты от опасного паразита. Фото тела человека, зараженного цистицеркозом, врач опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

В видео Гали показал рентгеновский снимок, на котором тело человека словно пронизано десятками вкраплений, и объяснил, что у пациента выявили цистицеркоз, возникающий после проглатывания яиц ленточного червя. Паразиты, по словам Гали, могут попасть в организм с зараженной пищей или водой.

Однако заразиться им можно и от человека, который не моет руки как следует после посещения туалета, поскольку яйца передаются через человеческие фекалии, предупредил врач. Проглоченные яйца превращаются в личинки, которые быстро проникают под кожу, в мягкие ткани организма, глаза и даже мозг.

Заболевание может протекать бессимптомно несколько лет, затем появляются хроническая головная боль, слепота, припадки, гидроцефалия, менингит, перечислил Гали. И в некоторых случаях тяжелые осложнения после заражения паразитами могут стать для человека фатальными, подытожил специалист.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан предупредила о невидимых глазу паразитах на коже. По ее словам, на коже могут жить микроскопические вши и клещи.