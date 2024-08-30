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10:49, 30 августа 2024Интернет и СМИ

В США назвали крушение украинского F-16 серьезным ударом для Киева

WP: крушение украинского истребителя F-16 является серьезным ударом для Киева

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обозреватель Брайан Питч назвал крушение украинского истребителя F-16 и потерю его пилота Алексея Меся серьезным ударом для Киева. Такое мнение он выразил в статье для газеты The Washington Post (WP), базирующейся в США.

«Потеря одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из немногих ценных истребителей F-16 являются серьезным ударом для Украины», — заявил Питч. Он также напомнил, что Киев просил Запад передать ему как можно больше F-16, однако в итоге получил лишь небольшое количество самолетов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскрыла детали крушения F-16. По ее словам, истребитель был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot.

О потере Украиной F-16 стало известно 29 августа. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота. Пентагон отказался от каких-либо комментариев.

ЖЗЛ
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      Олег Давыдов
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