WP: крушение украинского истребителя F-16 является серьезным ударом для Киева

Обозреватель Брайан Питч назвал крушение украинского истребителя F-16 и потерю его пилота Алексея Меся серьезным ударом для Киева. Такое мнение он выразил в статье для газеты The Washington Post (WP), базирующейся в США.

«Потеря одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из немногих ценных истребителей F-16 являются серьезным ударом для Украины», — заявил Питч. Он также напомнил, что Киев просил Запад передать ему как можно больше F-16, однако в итоге получил лишь небольшое количество самолетов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскрыла детали крушения F-16. По ее словам, истребитель был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot.

О потере Украиной F-16 стало известно 29 августа. По данным The Wall Street Journal, крушение произошло из-за ошибки пилота. Пентагон отказался от каких-либо комментариев.