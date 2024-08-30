Захарова заявила о «заказаном» Байдену и Зеленскому въезде в Париж из-за дела Дурова

Захарова: Байдену и Зеленскому «заказан» въезд в Париж из-за дела Дурова

Президенту США Джо Байдену и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «заказан» въезд в Париж, если основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции по подозрению в отмывании доходов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в "отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой", то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала она.

Дипломат также призвала международные организации осудить действия Франции в отношении Дурова. Она отметила, что они должны выполнить свой мандат по защите свободы слова.

Ранее парижский суд освободил Дурова из-под стражи под залог в размере 5 миллионов евро. Бизнесмену предъявили обвинения по 10 статьям, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, и запретили покидать Францию.