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19:17, 30 августа 2024Мир

Захарова заявила о «заказаном» Байдену и Зеленскому въезде в Париж из-за дела Дурова

Захарова: Байдену и Зеленскому «заказан» въезд в Париж из-за дела Дурова
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президенту США Джо Байдену и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «заказан» въезд в Париж, если основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции по подозрению в отмывании доходов. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в "отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой", то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — написала она.

Дипломат также призвала международные организации осудить действия Франции в отношении Дурова. Она отметила, что они должны выполнить свой мандат по защите свободы слова.

Ранее парижский суд освободил Дурова из-под стражи под залог в размере 5 миллионов евро. Бизнесмену предъявили обвинения по 10 статьям, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, и запретили покидать Францию.

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      Виктория Кондратьева
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