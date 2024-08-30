Артемий Лебедев назвал арест Павла Дурова ужасным событием

Блогер Лебедев назвал арест Дурова возмутительным и ужасным событием

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова. Свое мнение он озвучил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал задержание российского медиаменеджера самым возмутительным и ужасным событием последнего времени. По его мнению, этот шаг французских властей показывает, что на Западе нет демократии и уважения к частной собственности, как об этом говорят.

«Западные страны являются самыми гнусными тоталитарными помойками, которые делают все в интересах спецслужб и какого-то там крупного капитала. В общем, ничего хорошего про западные страны сказать нельзя», — заключил блогер.

Ранее Лебедев после задержания Дурова назвал Францию жестокой страной. Он предположил, что Париж завербует российского бизнесмена, прежде чем освободить его.

29 августа стало известно, что предпринимателя обязали жить в месте, определенном французским судом, и два раза в неделю появляться в полицейском участке.

28 августа основателя Telegram взяли под судебный надзор. Также Дуров должен внести залог в пять миллионов евро. Бизнесмена обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях.