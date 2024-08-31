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00:11, 31 августа 2024Россия

31 августа: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: freepik / Freepik

31 августа в России отмечают День ветеринарного работника и День дальнобойщика. В мире на эту дату приходятся Международный день лиц африканского происхождения и Международный день осведомленности о передозировке. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 31 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День ветеринарного работника

Можно сказать, что День ветеринарного работника в России был установлен с подачи Русской православной церкви. В 2011 году был подписан указ, согласно которому 31 августа стал православным днем ветеринара, в память о великомучениках Флоре и Лавре, покровителях домашнего скота. Через три года День ветеринара стал государственным праздником.

Поздравить с торжеством сегодня стоит всех причастных к уходу за животными: кинологов, ратологов (лечат грызунов), грумеров, зоотехников, аквариумистов и других профессионалов.

Фото: freepik / Freepik

День дальнобойщика

Неофициальный праздник отмечают в России и странах СНГ в последнюю субботу августа. При этом нельзя точно сказать, как и когда возникло торжество.

А вот сама профессия зародилась и активно развивалась сначала в США, Канаде и Австралии, а затем распространилась на Европу и остальной мир. Водители грузовиков, автопоездов и фур большую часть жизни проводят в пути, порой не в самых комфортных условиях. Так что День дальнобойщика — отличный повод поблагодарить специалистов за их нелегкий труд.

Праздники в мире

Международный день лиц африканского происхождения

Этот праздник был учрежден Организацией Объединенных наций (ООН) в 2020 году. Дата выбрана не случайно: 31 августа 1920 года прошел первый Международный съезд негритянских народов мира (First International Conference of the Negro Peoples), на котором была объявлена Декларация прав негритянских народов мира. Праздник призван напомнить о вкладе жителей Африки в развитие цивилизации, об ужасных действиях колонизаторов и о недопустимости расизма в любом его проявлении.

Фото: Michael Runkel / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России и в мире 31 августа

  • Международный день осведомленности о передозировке;
  • День традиционной африканской медицины;
  • Всемирный день дистанционного обучения;
  • День борьбы с провалами в памяти.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мучеников Флора и Лавра

Согласно преданию, мученики Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке и были камнетесами. Однажды правитель Ликаон послал братьев в соседний город на строительство языческого храма. Во время работы сын местного жреца неосторожно приблизился к стройке, и кусок камня сильно повредил ему глаз. Флор и Лавр заверили разгневанного отца, что юноша вылечится — они привели молодого человека к себе, и после разговора с братьями юноша уверовал в Христа. Флор и Лавр помолились за него, и от страшной раны не осталось и следа.

Вслед за сыном новую веру принял и жрец. Когда стройка закончилась, Флор и Лавр вместе с другими христианами сокрушили всех идолов и поставили в храме крест. Узнав об этом, начальник региона приговорил к сожжению бывшего жреца, его сына и еще 300 верующих. Мучеников Флора и Лавра отправили на родину, где их бросили в пустой колодец и засыпали землей.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 31 августа

  • День памяти мучеников Ерма, Серапиона и Полиена;
  • День памяти святителей Иоанна V и Георгия I, патриархов Константинопольских;
  • День памяти преподобного Макария, игумена Пеликитского.

Приметы на 31 августа

На Руси святых Флора и Лавра почитали как покровителей домашнего скота. Устное предание Новгородской земли гласит, что с открытием их мощей прекратился падеж скота. А легенда, пришедшая с Балкан, утверждает, что архангел Михаил обучил Флора и Лавра управлять лошадьми. На иконах святых часто изображали в окружении этих животных.

  • Сегодня нельзя заставлять лошадей работать. Наоборот, животных нужно помыть, вкусно накормить и окропить святой водой, чтобы защитить их от болезней;
  • Также 31 августа принято собирать полынь и плести венки, которые потом нужно повесить над дверью как защиту от нечисти;
  • Нельзя сегодня ругаться с родными, иначе долго не получится помириться.

Кто родился 31 августа

Ричард Гир

Американский актер Ричард Гир (75 лет) получил мировую известность после роли в фильме «Красотка», за которую был номинирован на «Золотой глобус». Но премию в итоге получил за другую роль — в фильме «Чикаго». Также среди известных работ Ричарда Гира — «Хатико: Самый верный друг», «Порочная страсть», «Давайте потанцуем» и многие другие.

Кадр: фильм «Красотка»

Алексей Учитель (73 года)

Советский и российский режиссер, художественный руководитель киностудии «Рок», Алексей Учитель известен широкому зрителю благодаря фильмам «Цой», «Матильда», «Последний герой». Он также выступал в роли продюсера на съемках кинокартин «Летучий корабль», «Дурак» и многих других.

Кто еще родился 31 августа

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      Ксения Дорофеева
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