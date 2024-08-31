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04:24, 31 августа 2024Россия

Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 своих бойцов в Судже

Алаудинов: командир взвода «Ахмата» спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою с ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Командир взвода спас 18 военных в Суджанском районе под Курском при нападении на регион ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через "Аида" мы выводили из Суджи ребят, среди которых было вроде 18 срочников. Мне хочется рассказать историю про то, как этих ребят вывели живыми», — отметил он.

По словам Алаудинова, у бойцов был командир взвода, при том, что сам являлся срочником. Военный вывел сослуживцев с пограничных постов, непосредственно с позиций, и вывел в саму Суджу.

«Они зашли в один из домов, и когда "укропы" увидели, что они зашли в этот дом, то начали засыпать дом гранатами. Этот парнишка сказал ребятам: "Уходите через заднюю дверь. Я вас прикрою". На протяжении десяти минут был бой», — добавил Алаудинов.

По его словам, именно в этом бою и погиб командир взвода. Этого бойца Алаудинов назвал героем, поскольку он спас своих сослуживцев, и они успели выйти живыми и здоровыми.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, что российская артиллерия подбила танк Вооруженных сил Украины на курском направлении. Алаудинов также указал, что участок на курском направлении находится под контролем спецназа «Ахмат», однако имеется беспокойство насчет других направлений фронта и оставшихся ресурсов противника.

В свою очередь, в Минобороны ранее рассказали, что армия России отразила попытки атак подразделения ВСУ в Курской области. Как уточнялось, украинские военные предпринимали попытки атак в направлении Борок, Кремяной, Спального, Мартыновки.

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      Марина Совина
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