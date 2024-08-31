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02:10, 31 августа 2024Мир

Британское судно подверглось ракетной атаке

Британское судно атаковали ракетами в Аденском заливе

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Две ракеты взорвались вблизи британского судна в Аденском заливе. Об атаке сообщило Управление морских торговых операций при ВМС Великобритании (UKMTO) на своем сайте.

Отмечается, что инцидент произошел в 130 морских милях от йеменского города Аден. В результате инцидента экипаж не пострадал, а само судно продолжило движение в порт назначения. UKMTO рекомендовало кораблям соблюдать осторожность и сообщать о любой «подозрительной активности».

Ранее йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало британское судно у берегов йеменского порта Моха. Несмотря на инцидент, корабль продолжил следование в порт назначения.

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      Евгений Силаев
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