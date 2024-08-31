Дуров рассказал о контактах с контрразведкой Франции до своего ареста

Дуров признался, что встречался в Дубае с представителями контрразведки Франции

Создатель мессенджера Telegram предприниматель Павел Дуров признался, что в Дубае еще до своего ареста контактировал с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). О контактах Дурова и французской контрразведки со ссылкой на источники пишет газета Libération.

Как сообщили собеседники издания, в разговоре с сотрудниками разведведомства Дуров дал понять, что «для него было бы неуместно раскрывать информацию, составляющую военную тайну», однако согласился на обмен информацией с DGSI по специально созданным каналом связи с горячей линией.

После задержания в Париже Дуров пошел навстречу французским правоохранителям, согласившись сотрудничать и даже предоставив им свой мобильный телефон с паролями, подчеркивают источники Libération.