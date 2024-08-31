В досье Дурова нашли «красные штампы»

TF1: в досье Дурова о предоставлении гражданства Франции ставили красные штампы

На досье основателя Telegram Павла Дурова на получение гражданства Франции неоднократно ставили красные штампы с надписью «запрос отклонен». Об этом сообщает TF1.

Источник телеканала рассказал, что кандидатура предпринимателя на получение французского паспорта «не отвечала ни одному критерию». В частности, у МИДа страны возникли претензии к выдаче бизнесмену паспорта: Дуров подтвердил владение французским языком, однако от него также требовалось доказать, что он помогает повышать «влияние Франции».

Ранее The Wall Street Journal писала о встрече основателя Telegram Павла Дурова с президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2018 году. Тогда Макрон предложил основателю Telegram перенести штаб-квартиру мессенджера в Париж, но Дуров отказался. Помимо этого, стало известно, что глава государства обсуждал вопрос о предоставлении бизнесмену гражданства Франции. В 2021 году предприниматель получил французский паспорт.

В среду, 28 августа, Павла Дурова взяли под судебный надзор. Ему запретили покидать Францию, а также обязали его внести залог в размере пяти миллионов евро. Сообщалось, что Дурова обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях.

