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14:29, 31 августа 2024Россия

Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Гладков заявил об атаке ВСУ на три населенных пунктах Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в Шебекинском городском округе в районе села Коровино FPV-дроном атакован автомобиль, водитель получил ранение. Помимо этого, обстрелу подверглось село Грузское Борисовского района. «Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу», — заявил Гладков.

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Вдобавок дрон-камикадзе атаковал административное здание в поселке Уразово Валуйского городского округа, написал губернатор.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — говорится в посте.

Ранее ВСУ обстреляли жилые дома в российском регионе на границе с Украиной. По данным главы Белгородской области, атаке, в частности, подвергся Шебекино. В городе зафиксировали локальные обрывы на линии электропередачи.

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      Екатерина Ештокина
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