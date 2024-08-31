Два человека пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Гладков заявил об атаке ВСУ на три населенных пунктах Белгородской области

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), двое мирных жителей пострадали. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в Шебекинском городском округе в районе села Коровино FPV-дроном атакован автомобиль, водитель получил ранение. Помимо этого, обстрелу подверглось село Грузское Борисовского района. «Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой и осколочными ранениями рук бригада СМП доставляет в городскую больницу», — заявил Гладков.

Вдобавок дрон-камикадзе атаковал административное здание в поселке Уразово Валуйского городского округа, написал губернатор.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — говорится в посте.

Ранее ВСУ обстреляли жилые дома в российском регионе на границе с Украиной. По данным главы Белгородской области, атаке, в частности, подвергся Шебекино. В городе зафиксировали локальные обрывы на линии электропередачи.