Французский политик предупредил Дурова об угрожающей опасности

Французский политик Филиппо: жизнь Дурова может быть в опасности

Жизнь создателя мессенджера Telegram Павла Дурова может быть под угрозой. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Вместе с этим Филиппо призвал Дурова быть бдительным, а также обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон давно активно использует Telegram и сам опасается утечек.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях. 29 августа стало известно, что предпринимателя обязали жить в месте, определенном французским судом, и два раза в неделю появляться в полицейском участке.