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15:42, 31 августа 2024Мир

Французский политик предупредил Дурова об угрожающей опасности

Французский политик Филиппо: жизнь Дурова может быть в опасности
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Жизнь создателя мессенджера Telegram Павла Дурова может быть под угрозой. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Вместе с этим Филиппо призвал Дурова быть бдительным, а также обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон давно активно использует Telegram и сам опасается утечек.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях. 29 августа стало известно, что предпринимателя обязали жить в месте, определенном французским судом, и два раза в неделю появляться в полицейском участке.

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      Илона Палей
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