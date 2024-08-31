Илон Маск допустил ограничение поездок после задержания Дурова

Маск допустил, что ограничит поездки после задержания Дурова

Бизнесмен Илон Маск допустил, что ограничит поездки по миру после задержания основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Вероятно, с моей стороны было бы разумно принять такое решение», — написал Маск в ответ на предложение обдумать возможные поездки по миру, «учитывая события во Франции».

28 августа основателя Telegram взяли под судебный надзор. Также Дуров должен внести залог в пять миллионов евро. Бизнесмена обвинили в шести уголовных преступлениях и правонарушениях.