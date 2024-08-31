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19:40, 31 августа 2024Россия

Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

Кадыров показал кадры с допросом пленного бойца нацбатальона ВСУ

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с пленными бойцами Вооруженных сил Украины. Соответствующий ролик он разместил в своем Telegram.

«На предоставленных кадрах вы можете увидеть очередной результат эффективной работы наших бойцов совместно с военнослужащими героической 4-й бригады 3-й армии ЮВО», — подписал он.

Кадыров уточнил, что среди пленных на допросе находится представитель националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Кроме того, он подчеркнул, что, по словам пленных, никто из них воевать не хотел.

Ранее в августе Кадыров показал уничтожение западной техники под Курском. Он заявил, что отряд «Каштана» из спецназа «Ахмат» продолжает оказывать решительное сопротивление проникшим в Курскую область украинским войскам.

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      Екатерина Ештокина
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