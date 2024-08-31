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16:58, 31 августа 2024Бывший СССР

На Украине отказались связывать отставку командующего ВСУ со сбитым F-16

Минобороны Украины: отставка генерала Олещука не связана со сбитым F-16

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) генерал-лейтенанта Николая Олещука (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) не из-за уничтожения американского истребителя F-16. Об этом рассказал министр обороны страны Рустем Умеров в интервью изданию CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса [увольнение Олещука и крушение F-16]», — указал он, особо подчеркнув отсутствие связи между двумя событиями.

Кроме того, Украина на данный момент расследует обстоятельства произошедшего крушения, отметил Умеров. Он также назвал потерю пилота F-16 «прискорбной».

Об увольнении командующего ВС ВСУ президент Зеленский объявил 30 августа — через день после того, как на Украине признали факт крушения американского истребителя.

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант Олещук угрожал депутату Верховной Рады Марьяне Безуглой, которая рассказывала о причинах падения переданного Киеву истребителя F-16. Он назвал эти заявления «дискредитацией производителей американского оружия».

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      Дмитрий Попов
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