На Западе подчеркнули важное действие российской армии

Аналитик Меркурис: РФ перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе

Российские военные перерезают ключевые линии снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Важное действие армии РФ подчеркнул британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что уничтожение украинских линий снабжения может сыграть ключевую роль в ходе специальной военной операции (СВО). Кроме того, ВСУ теряют контроль над собственной инфраструктурой, из-за чего возникают трудности с поставкой оружия в Покровск.

Ранее Александр Меркурис рассказал, что у Вооруженных сил Украины в Донбассе начался масштабный кризис. Эксперт также предрек крах обороны ВСУ вокруг Красноармейска благодаря усилиям российских военных.