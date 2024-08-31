Находящемуся в СИЗО генералу Попову позволили заказывать еду из магазина

Экс-замминистру обороны Попову позволили заказывать еду и вещи из магазина

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, генералу позволили гулять не более часа в день, а также заказывать еду из магазина и вещи на маркетплейсе. Кроме того, ему в пользование предоставили библиотеку, в которой можно взять книги. Отмечается, что сейчас Попов находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов.

Кроме того, в ближайшее время к экс-замминистру обороны прибудет адвокат, который ознакомится с делом и изучит вопрос о возможном переводе генерала под домашний арест.

Ранее в августе следователи допросили семью арестованного генерала Попова. Допрос проходил по делу о хищениях при эксплуатации парка «Патриот». Процессуальный статус членов семьи арестованного генерала не уточнялся.