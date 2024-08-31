Нежелание США отправлять в Киев персонал для обслуживания F-16 объяснили

Военный эксперт Дандыкин: США надеются обслуживать F-16 в Киеве за счет Европы

США надеются переложить ответственность за состояние истребителей F-16 в Киеве на Европу, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил нежелание Вашингтона отправлять на территорию Украины персонал для обслуживания этих самолетов.

«Члены НАТО, кроме Америки, которые передали самолеты Киеву — это Нидерланды и Дания. Разумеется, они на них летают и обслуживают тоже. Просто американцы с больной головы на здоровую привыкли все перекидывать. Конечно же, зачем им своих посылать, тем более накануне выборов. Они уже не в первый раз посылают то немцев, то еще кого, то требуют денег от Европы, чтобы самим меньше тратиться. То есть кашу заваривают они, сливки снимают они, а расплачиваться должна та же Европа», — сказал он.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена отклонила идею военных отправлять персонал на территорию Украины для обслуживания F-16 и другой американской военной техники. Это связано с опасениями за их безопасность.

Вместо этого Вашингтон надеется, что ответственность за обслуживание истребителей возьмут на себя страны Евросоюза. В то же время администрация США не исключила отправку гражданских специалистов в будущем.

Первые F-16 прибыли на территорию Украины в конце июля из Нидерландов. 29 августа стало известно о потере Киевом первого из переданных истребителей.