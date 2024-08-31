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08:22, 31 августа 2024Мир

Стало известно о страхе США из-за отправки в Киев персонала для обслуживания F-16

WSJ: в США боятся отправлять американцев на Украину для обслуживания F-16

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Администрация главы США Джо Байдена отказалась от идеи отправки американского персонала на Украину для обслуживания истребителей F-16. В Вашингтоне опасаются за их безопасность, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Соединенных Штатов.

Вместо этого планируется, что ответственность за обслуживание истребителей возьмет на себя Евросоюз.

«Администрация Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16», — сказано в статье.

В материале также говорится, что совет нацбезопасности рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания истребителей F-16 и прочего военного вооружения, но разведывательное сообщество и другие посчитали, что сейчас это слишком рискованно.

Ранее на этой неделе стало известно о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ на военном аэродроме в Хмельницкой области. Данные о потере истребителя и пилота подтвердили в Генштабе украинской армии.

Позже депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 был сбит ракетой украинского зенитного ракетного комплекса Patriot. 30 августа Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что использование американских истребителей F-16 Вооруженными силами Украины рискует оказаться невозможным из-за высоких рисков их уничтожения.

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      Марина Совина
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