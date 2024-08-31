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16:05, 31 августа 2024Россия

Первый паром зашел в новый морской терминал под Калининградом

Причал морского терминала в Калининградской области принял первый паром

Фото: Telegram-канал «Алексей Беспрозванных. Калининград»

Причал морского терминала в городе Пионерский Калининградской области принял первый грузопассажирский паром. Об этом врио губернатора региона Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале.

С паромом «Антей» отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него. Беспрозванных отметил, для города это событие особенно важно — он может быть не только курортом, но и портом. Предполагается, что терминал будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год.

Ранее сообщалось, что в Крыму построили автодорогу от Симферополя до поселка Мирный.

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      Илона Палей
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