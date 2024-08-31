Работу Армянской АЭС возобновили после аварии

Остановленную после аварии Армянскую АЭС подключили к энергосети

Армянская атомная электростанция (АЭС) вновь подключена к энергосети и возобновила свою работу. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Подключение было осуществлено в 14:05. В ближайшее время Армянская АЭС заработает на полную мощность», — заявила она.

Расположенная в городе Мецамор АЭС была отключена от энергосистемы страны в результате аварии, последовавшей за ударом молнии. В течение 15 минут были обесточены несколько районов Еревана, но энергоснабжение быстро удалось восстановить.

О необходимости остановить работу Армянской АЭС ранее настаивал Азербайджан. С соответствующим требованием постоянный представитель страны при ООН Агшин Мехдиев обращался еще в 2012 году, подчеркивая, что срок эксплуатации электростанции истек и ее деятельность угрожает безопасности всего региона.