TASR: президент Словакии Пеллегрини отказал гражданам в прошениях вступить в ВСУ

Президент Словакии Петер Пеллегрини отказал четырем гражданам республики, обратившимся к нему с просьбой разрешить вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ.) Об этом со ссылкой на администрацию главы государства сообщило информационное агентство TASR.

Как отметило издание, с момента вступления в должность 15 июня 2024 года глава государства получил четыре прошения от граждан Словакии разрешить им присоединиться к иностранной армии.

«Все прошения касались [службы в] ВСУ. Все они были отвергнуты президентом», — говорится в сообщении.

Ранее словацкий политик Любош Блага заявил, что конфликт на Украине начался из-за тяги США и НАТО к границам России. По его словам, сегодня «Запад проигрывает русским».