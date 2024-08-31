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20:48, 31 августа 2024Спорт

Сменивший гражданство дзюдоист проведет часть сборов в России

Сменивший гражданство дзюдоист Махмадбеков проведет часть сборов в России

Фото: @makhmadbekov_73

Бывший российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков, сменивший спортивное гражданство на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), проведет часть сборов в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что ему нужно набрать форму, а для этого активно тренироваться. «Планирую несколько сборов. Думаю, что какие‑то из них проведу в России, большую часть — за границей», — рассказал он.

О решении Махмадбекова выступать за ОАЭ стало известно ранее 31 августа. Дзюдоист признался, что ему было сложно принять это решение, так как на протяжении девяти лет он представлял Россию.

Махмадбеков принял приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры-2024 в Париже. Однако позднее он отказался от него, как и другие российские дзюдоисты.

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      Анастасия Борисова
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