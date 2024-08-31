Стала известна причина остановки Армянской АЭС

В Армении заявили, что причиной остановки АЭС стал удар молнии

Причиной остановки Армянской атомной электростанции (АЭС) стал удар молнии. Об этом сообщает министерство территориального управления, передает РИА Новости.

По данным ведомства, сотрудники станции работают над ее перезапуском.

Армянскую (АЭС) отключили от энергосистемы страны в ночь на 31 августа из-за аварии в системе.

Азербайджан призывал остановить деятельность армянской АЭС в Мецаморе в 2012 году, когда постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев обратился с соответствующей просьбой к Совбезу организации, указав на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность угрожает безопасности всего региона.