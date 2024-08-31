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06:42, 31 августа 2024Мир

Трамп назвал Камалу Харрис дефективной

Трамп назвал Камалу Харрис дефективной и неспособной давать интервью
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его соперница от демократов, Камала Харрис, дефективная и неспособна давать интервью. Его слова приводит ТАСС.

Политик удивился, почему Харрис не дает много интервью. Он заявил, что ей стоило бы просто давать интервью, даже если бы они выходили не слишком хорошими.

Трамп отметил, что теперь видно, что «она — дефектный человек», а Соединенным Штатам «не нужен еще один дефектный человек на посту президента».

Ранее опрос YouGov показал, что отрыв Харрис от своего соперника Трампа за неделю сократился до 2 процентных пунктов. По данным издания, Харрис по-прежнему немного опережает Трампа, однако за неделю отрыв сократился на 1 процентный пункт и теперь составляет 2 процентных пункта.

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      Юлия Мискевич
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