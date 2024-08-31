ЦСКА обыграл новичка РПЛ

ЦСКА победил «Химки» со счетом 2:0 в матче РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый мяч на 38-й минуте забил нападающий Тамерлан Мусаев. На 62-й минуте преимущество команды увеличил защитник Мойзес.

Таким образом, после семи матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Химки располагаются на 11-м месте, имея в активе шесть очков. Лидирует московский Локомотив с 15 очками.

В следующем туре ЦСКА примет петербургский «Зенит» 14 сентября. «Химки» днем позднее на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном».

