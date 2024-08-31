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09:37, 31 августа 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал об отношении командования ВСУ к солдатам под Курском

Пленный боец ВСУ Стегарь: украинских солдат гнали на убой в Курскую область

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) гнало своих солдат на убой во время вторжения в Курскую область. Об этом рассказал военнопленный Арсен Стегарь, передает РИА Новости.

«Трупов было много. Я не могу сказать, сколько там находилось… Но сильно много было "двухсотых"», — описал он результаты боя 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на окраине российского села в Курской области.

По мнению Стегаря, в настоящее время Украина находится в катастрофическом положении и спасти ее может только «народный бунт» и «нейтрализация ТЦК-шников» (сотрудников украинских военкоматов — прим. «Ленты.ру»). Украинец посоветовал бойцам ВСУ сдаваться в плен или возвращаться домой.

Ранее отношение командиров ВСУ к своим солдатам описал еще один военнопленный Денис Попов. Планы операции подразумевали, что военнослужащих будут посылать на убой, притом что достичь поставленных целей невозможно, указал он.

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      Дмитрий Попов
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