Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:58, 31 августа 2024Силовые структуры

В деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты

Новые фигуранты и свидетели появятся в ходе дела о некачественных бронежилетах

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

В ходе расследования уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов для ВС России могут появиться новые фигуранты и свидетели. Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены», — указано в документах.

Ранее за мошенничество в крупном размере были помещены под стражу по решению суда поставщики — генеральный директор группы «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финдиректор Виктория Антонова. Накануне им продлили меру пресечения до 3 декабря.

По данным следствия, сотрудники ГК «Пикет» совершили хищение не менее 2,4 миллиарда рублей, выделенных Минобороны в рамках госконтракта на поставку средств защиты. Компания поставила армии не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих принятым нормативам.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Африки в Курскую область. Что известно об этом формировании?

      Погибший при крушении истребителя F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

      Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции

      Стало известно о страхе США из-за отправки в Киев персонала для обслуживания F-16

      Семь американских военных пострадали в операции против террористов в Ираке

      SHAMAN высказался об атаке ВСУ на Белгород

      ПВО сбила беспилотники в трех российских регионах

      В деле о некачественных бронежилетах появятся новые фигуранты

      Киркоров выпустит 23-минутный клип с Кридом и Асти

      Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше