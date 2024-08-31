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03:51, 31 августа 2024Мир

В Эль-Кунейтра развернут новый пост российской военной полиции

В провинции Эль-Кунейтра развернут новый пост военной полиции России

Фото: Baz Ratner / Reuters

Пост российской военной полиции развернут в целях деэскалации напряженности в провинции Эль-Кунейтра вдоль линии «Браво» зоны разъединения Вооруженных сил Израиля и Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

23 августа российский военный патруль был атакован в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Портал JesrPress утверждает, что в результате атаки есть погибшие и несколько пострадавших. Озвучивается версия, что в районе патрулирования сработало взрывное устройство.

Ранее Израиль нанес удар по населенному пункту Хадер в Эль-Кунейтра. Уточняется, что жертв и пострадавших в результате атаки нет, нанесен материальный ущерб.

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      Юлия Мискевич
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