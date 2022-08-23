В Сирии атаковали российских военных

Al Arabiya: российский военный патруль был атакован на северо-западе Сирии

Российский военный патруль был атакован в сирийской провинции Эль-Кунейтра на северо-западе республики. Об этом сообщает Al Arabiya в Twitter.

По данным телеканала, среди российских военных есть один раненый. Портал JesrPress утверждает, что в результате атаки есть погибшие и несколько пострадавших. Озвучивается версия, что в районе патрулирования сработало взрывное устройство.

Министерство обороны России на момент написания материала не прокомментировало информацию об атаке на российских военнослужащих на территории Сирии.

В начале июля газета The Washington Post со ссылкой на представителей Белого дома сообщила, что в США обеспокоены «провокационными», а также «небезопасными и непрофессиональными» действиями со стороны России и Ирана на Ближнем Востоке. По информации издания, российские самолеты якобы провели в воздушном пространстве Сирии маневры, создавшие угрозу американской авиации.

Позже Кремль отреагировал на выдвинутые обвинения в провокациях. Российские военные находятся в Сирии по приглашению местных властей, в отличие от США, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.