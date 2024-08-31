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21:12, 31 августа 2024Мир

В Париже митингующие потребовали отставки Макрона

В Париже прошел митинг, участники которого потребовали отставки Макрона

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Париже по призыву партии «Патриоты» прошел митинг, участники которого потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона. Причиной соответствующего призыва послужило отсутствие сформированного правительства республики спустя более 45 дней после внеочередных выборов в парламент, сообщает РИА Новости.

По словам участников митинга, для запуска механизма применения 68-й статьи Конституции Франции, в который включена возможность отстранения главы государства от должности в случае невыполнения им возложенных на него обязанностей, необходима инициатива не менее 58 депутатов.

Ранее крайне левая партия «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона. Решение принято на фоне отказа Макрона назначить премьер-министром страны Люси Касте, кандидата от левых сил, победивших на досрочных парламентских выборах этим летом, но не получивших абсолютного большинства в Национальном собрании.

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      Марина Совина
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