В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

Генменеджер сборной России по дзюдо Гамба: Путин хорошо двигался на тренировках

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба рассказал о тренировках президента России Владимира Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Гамба заявил, что для человека, который не занимается дзюдо профессионально, Путин двигается очень хорошо. «Дзюдо — это прежде всего уважение к сопернику, поэтому, когда он тренировался, то делал это не как президент России, а как дзюдоист, получающий удовольствие от спорта», — подчеркнул он.

В 2016 году Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации Гамбы — итальянского дзюдоиста и олимпийского чемпиона 1980 года, возглавляющего российскую сборную по дзюдо. Указ был подписан после совместной тренировки.

Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. У него есть черный пояс по карате.