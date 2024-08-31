В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»

В Telegram перестала работать одна функция. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что функция «Найти людей рядом» в мессенджере перестала выполняться. Так, при нажатии этой функции долго ведется поиск, однако никого не показывает.

Известно, что она сделана для быстрого обмена контактами с пользователями, которые находятся поблизости, или поиска новых друзей.

Агентство направило запрос в Telegram по данному вопросу.

Ранее в августе Telegram уличили в игнорировании программ по борьбе с детским порно. Утверждалось, что мессенджер не сотрудничает ни с американским Национальным центром помощи пропавшим и эксплуатируемым детям (NCMEC), ни с британским Фондом по наблюдению за интернетом (IWF).