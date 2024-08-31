Во Франции обвинили Макрона в интересе от задержания Дурова

Лидер партии «Патриоты»: Макрон заинтересован в аресте Дурова из-за Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон лично заинтересован в аресте российского предпринимателя и сооснователя Telegram Павла Дурова из-за большой популярности Telegram у французских властей. Свое мнение в интервью РИА Новости изложил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Думаю, у Макрона была личная заинтересованность в данном аресте, так как он, должно быть, боится того, что находится в Telegram. Макрон и его команда годами пользовались этим мессенджером», — заметил лидер партии.

Как объяснил агентству Филиппо, Елисейский дворец опасается возможных утечек личной информации ввиду политики Дурова в отношении свободы слова. «Макрон и его команда годами пользовались этим мессенджером», — отметил он.

В посте на своей странице в Х Филиппо Филиппо заявил, что агенты французской DGSE скорее всего склонили бизнесмена к сотрудничеству. Отношение самого Макрона к Дурову он назвал «бредовой беспощадностью».

Ранее газета La Libération написала со ссылкой на источник во французской контрразведке, что сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) еще в Дубае до задержания предпринимателя в парижском аэропорту уговорили его сотрудничать. Со слов собеседника издания, Дуров ему об этом признался лично.