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13:28, 31 августа 2024Бывший СССР

Водителя автобуса забрали в военкомат во время работы под Ивано-Франковском

Сотрудники украинского военкомата задержали водителя во время работы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Водителя туристического автобуса забрали в военкомат во время работы под Ивано-Франковском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Общественное. Полтава».

Сотрудники украинского военкомата задержали мужчину недалеко от заправки. «Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на горючее посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице», — рассказала пассажирка.

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Известно, что в автобусе находились 50 человек, из них — 8 детей. В областном военкомате инцидент не прокомментировали.

«Задерживать водителя и забирать его с рабочего места полиция и ТЦК не имели оснований и превысили свои должностные полномочия», — заявил общественный юрист Дмитрий Моргун.

Ранее в августе в Одессе военкомы и полицейские подрались с жителями города. По данным ТЦК, военкомы и полицейские во время патрулирования обратились с требованием предоставить военно-учетные документы к группе горожан призывного возраста, распивавшей алкогольные напитки.

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      Екатерина Ештокина
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