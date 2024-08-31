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14:24, 31 августа 2024Интернет и СМИ

Военный эксперт оценил серьезность потери пилота F-16 для Украины

InfoBRICS: потеря пилота F-16 оказалась для украинцев серьезным ударом

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потеря пилота F-16 оказалась для украинцев серьезным ударом. Об этом заявил военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

«Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом», — утверждает он. Боснич отметил, что Украине необходимы годы для должной подготовки летчиков, «особенно если существует доктринальный и технологический барьер».

Также военный эксперт напомнил, что украинские силы уже потеряли многих своих пилотов. Он заключил, что сейчас самое умное решение для украинских летчиков — «это просто бежать и, возможно, даже бежать в Россию». По мнению Боснича, там они смогли бы добиться всего, что было невозможно на Западе.

Ранее стало известно, что сбитый пилот F-16 Алексей Месь занимался активной агитацией. Летчик настаивал на передаче Украине боевой авиации с Запада. Он был «не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины», заявили в неправительственной организации Wingmen for Ukraine.

28 августа первый истребитель, переданный украинцам от западных партнеров, был уничтожен. F-16 находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

29 августа в Верховной Раде заявили, что самолет сбили ракетой из зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного Украине. Тогда же выяснилось, что командование армейской авиации Украины пыталось скрыть причины произошедшего.

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