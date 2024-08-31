Войска РФ сорвали наступление ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни

Российские военные сорвали попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

31 августа подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии были отражены шесть атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка. Кроме того, силы ВС РФ сорвали попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малая Локня.

Противник потерял около 30 человек, также были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

Ранее следствие возбудило уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район. ВСУ обстреляли российскую территорию кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня Vampire вечером в пятницу, 30 августа. В результате случившегося есть жертвы и раненые.