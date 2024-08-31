«Зенит» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

Зенит одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» со счетом 3:0

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 30-й минуте счет открыл нападающий Лусиано Гонду. На 56-й минуте он сделал дубль. На 69-й минуте голом отличился полузащитник Вендел.

Таким образом, после семи матчей «Зенит» стал промежуточным лидером турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Пари НН» располагается на десятом месте, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Пари НН» также в гостях встретится с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 14 сентября.