Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Енисей
1:2
Завершен
Балтика
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Уфа
0:1
Завершен
Торпедо М
Россия — Мелбет Первая лига|8-й тур
Химки
0:2
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Пари Нижний Новгород
0:3
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Андрей Рублёв
Сегодня
18:00 (Мск)
Григор Димитров
US Open (м)
Спартак М
Сегодня
19:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
19:35, 31 августа 2024Спорт

«Зенит» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

Зенит одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» со счетом 3:0

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 30-й минуте счет открыл нападающий Лусиано Гонду. На 56-й минуте он сделал дубль. На 69-й минуте голом отличился полузащитник Вендел.

Таким образом, после семи матчей «Зенит» стал промежуточным лидером турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Пари НН» располагается на десятом месте, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА, а «Пари НН» также в гостях встретится с воронежским «Факелом». Обе встречи пройдут 14 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

      Напавшие на свадебный автобус мужчины оказались охранниками владельца стриптиз-клубов

      «Зенит» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

      Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ

      Лавров предупредил противников переговоров Украины и России о последствиях

      Турция отказалась делать выбор между Евросоюзом и ШОС

      В Telegram перестала работать одна функция

      Кандидат в польские президенты пообещал расстрелы мигрантов-нелегалов

      Бывшая жена Погребняка нарушила ПДД более чем на 120 тысяч рублей

      В сборной России по дзюдо рассказали о тренировках Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше