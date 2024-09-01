Алаудинов рассказал о подарке «Ахмату» от православного монастыря

Алаудинов сообщил о подаренном Ахтырским монастырем чайном сервизе

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что бойцам отряда подарили чайный сервиз от Ахтырского женского монастыря. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Игуменья Ахтырского женского монастыря, матушка Серафима, передала мне теплое приглашение посетить монастырь в селе Гусевка Волгоградской области», — рассказал он. При встрече игуменья отметила, что каждый день молится за бойцов «Ахмата» и лично за Алаудинова.

«Такая связь с духовенством является залогом нашей силы и единства», — сказал Алаудинов.

Ранее Апти Алаудинов рассказал о боях в Курской области. По его словам, «Ахмат» сражался с солдатами Вооруженных сил Украины почти 11 часов на двух участках. Командир спецназа отметил, что ВСУ понесли большие потери.