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13:55, 1 сентября 2024Россия

Мэр Белгорода рассказал о последствиях ночной атаки на город

Мэр Демидов: из-за атаки ВСУ пострадали 4 многоквартирных и 23 частных дома

Фото: Telegram-канал ДЕМИДОВ

Глава Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его отчет опубликован в Telegram-канале мэра города.

По оценке властей, после ночной атаки ВСУ были зафиксированы повреждения в четырех многоквартирных домах и 24 квартирах, а также 23 частных домах. «Ликвидируем последствия удара военных формирований сопредельного государства по мирным жилым кварталам», — отчитался Демидов.

Также из-за атаки пострадали 14 автомобилей, полностью сгорели три машины. Кроме того, повреждения заметили на производственном и коммерческих объектах. По возникающим вопросам горожан Демидов попросил обращаться по номеру 112.

В материале Демидова говорится, что с утра в одном из микрорайонов, который подвергся атаке, продолжили работу сотрудники коммунального предприятия. «Привлекли автовышку и другую коммунальную технику. Работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры», — заключил руководитель Белгорода.

В ночь на 1 сентября над Белгородом сработала система ПВО, несколько воздушных целей сбили. Также осколками был поврежден легковой автомобиль в поселке Майский Белгородского района.

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      Андрей Ставицкий
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