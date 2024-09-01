На подлете к Ярославлю сбит украинский беспилотник

Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю уничтожен беспилотник

На подлете к Ярославлю отражена атака украинского беспилотника. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

По сведениям главы региона, пострадавших нет, разрушений не последовало. Евраев подчеркивает, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают мероприятия по обеспечению безопасности в области.

В сообщении отмечается, что вблизи места уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) могут оставаться фрагменты дрона, важные для следствия. «При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — напомнил Евраев.

Ранее сегодня силами ПВО было сбито несколько беспилотников в небе над Рязанской областью. По информации местных властей, никто не пострадал. Также прошедшей ночью стало известно об уничтожении трех дронов на подлете к столице. Кроме того, накануне сообщалось о пресечении попыток атаковать с помощью БПЛА Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Липецкую области.