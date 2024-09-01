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13:34, 1 сентября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры

Фото: yanalya / Freepik

Фитнес-тренер Светлана Бутова назвала противопоказания для выполнения позы кобры в йоге. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, от позы стоит отказаться во время беременности (особенно начиная со второго триместра) и менструации. К противопоказаниям она также отнесла повышенную функцию щитовидной железы, защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и острые воспалительные процессы.

Бутова также рассказала о пользе позы кобры. «Данная асана положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, она задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их. Также поза кобры «раскрывает» грудной отдел позвоночника, что благоприятно влияет на осанку, и нормализует работу щитовидной железы, улучшает психоэмоциональное состояние», — заявила тренер.

Ранее фитнес-тренер Дмитрий Путылин назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет. Эксперт посоветовал составить грамотную программу тренировок.

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      Алексей Гусев
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