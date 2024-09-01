Опубликован райдер рэпера Kizaru

В райдере рэпера Kizaru указан «Майбах», нарезки хамона и 10 литров пива

Появился райдер хип-хоп-исполнителя Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко). Список опубликовал Telegram-канал Baza. Из него стало известно о требованиях артиста к организаторам концертов.

Певец требует за проведение мероприятия 50 тысяч евро, или около 5 миллионов рублей. Артист готов выступать преимущественно в Европе. Для трансфера в город проведения концерта Kizaru необходим автобус со спальными местами, в салоне должны быть салаты, нарезки хамона, сыра, колбасы, 20 упаковок лапши быстрого приготовления и 10 литров светлого пива Estrella.

На месте Нечипоренко предпочитает передвигаться на «Майбахе» или автомобиле класса V-long. Водитель обязан быть вежливым, некурящим и молчаливым человеком. Отмечается, что команда Kizaru, которая проживает в Латвии, добирается до места выступления на самолете.

В гримерке Нечипоренко и члены его команды ожидают увидеть отпариватель, чайник, капсульную кофемашину, антисептик для рук и махровые полотенца. После концерта его участники должны получить горячий ужин. «Важно и необычно: за все время наличие табака или алкоголя в комнате недопустимо», — подчеркнули авторы Baza.

Олег Нечипоренко с 2014 года проживает в испанской Барселоне. В октябре 2023 года в отношении артиста в России было заведено дело о пропаганде наркотиков.

В декабре 2023 года канал Baza раскрыл райдер певца под псевдонимом SHAMAN (Ярослав Дронов), в котором указан «Мерседес», телохранители и пятизвездочный отель. Пресс-служба Дронова отказалась комментировать публикацию райдера.