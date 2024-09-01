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15:26, 1 сентября 2024Россия

Кремль рассказал об американском плане засасывания Украины в НАТО

Песков: у США был проект «Украина», он предусматривал ее засасывание в НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

У Соединенных Штатов в разработке был проект «Украина», который предусматривал ее засасывание в НАТО. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, этот проект разрабатывался до 2014 года и предусматривал «засасывание Украины в военную инфраструктуру НАТО — и в политическую, и военную». Пресс-секретарь президента России добавил, что США всегда были очень прагматичны и вкладывали деньги в этот проект.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Министр напомнил российскую позицию по этому вопросу и исключил присоединение Киева к Североатлантическому альянсу, подчеркнув, что это невозможно.

Между тем президент Чехии Петр Павел допускал вступление Украины в НАТО даже без возврата к границам 1991 года.

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      Алина Гончарова
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