Медведев вышел в четвертый круг US Open

Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече третьего круга, которая прошла в ночь на воскресенье, 1 сентября, россиянин обыграл итальянца Флавио Коболли. Игра продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева. Спортсмены провели на корте 2 часа и 18 минут.

Россиянин занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Коболли является 31-й ракеткой мира.

В следующем круге Медведев сыграет с 34-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем. Игра состоится 2 сентября.