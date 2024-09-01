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17:54, 1 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ с помощью БПЛА на Курскую область

Минобороны: ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Курскую область с помощью БПЛА
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны сообщило о пресечении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников на Курскую область. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Около 15:00 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит над территорией Курской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Корреспондент обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин пообещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, каким именно будет ответ руководства страны на нападение.

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      Марк Успенский
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