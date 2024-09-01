На Украине в ходе учебного полета разбился вертолет

На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2, два человека погибли

На Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2, погибли два человека. Об этом указано в сообщении Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), передает РИА Новости.

«В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2. Эипаж воздушного судна в составе двух человек погиб», — рассказали в университете.

Отмечается, что в данный момент на месте происшествия работают следователи и представители комиссии Министерства обороны Украины.

Ранее в Хмельницкой области Украины после столкновения самолета с аистом разбился пилот. Аист перекрыл ему видимость, из-за чего пилот катапультировался, однако из-за небольшой высоты парашют не успел раскрыться.